Italia | industria manifatturiera in calo del 10 | 2% nel 2020 | persi 132 miliardi di euro

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’na ha chiuso ilcon undel giro d’affari del 10,2% rispetto al 2019, pari a 132diin meno, secondo un’analisi di Prometeia e Intesa Sanpaolo. Il dato è comunque migliore della diminuzione che l’registrò con la crisi del 2009, quando fu del 18,8%; ciò è anche merito del progressivo recupero dal minimo toccato durante il lockdown primaverile: nel periodo agosto-novembre, il fatturato si è riposizionato sui livelli pre-covid (-0.4%). Confrontando i primi undici mesi delcon gli altri grandi Paesipei, si può notare che l’indice della produzionele ha registrato undel -13% in ...

L'industria manifatturiera italiana ha chiuso il 2020 con un calo del giro d'affari del 10,2% rispetto ... Il dato è comunque migliore della diminuzione che l'Italia registrò con la crisi del 2009, ...
Prometeia e Intesa Sanpaolo stimano un calo tendenziale del giro d'affari del 10,2%. La contrazione è, tuttavia, inferiore a quella subita con la crisi del 2009 (-18,8%) ...