Italia, il cantante finisce nei guai: accusato di aver rotto la mandibola a un fan (Di martedì 9 febbraio 2021) Violenza privata e lesioni personali aggravate. Queste le accuse nei confronti del cantante, che nell'aprile del 2019 diede in escandescenze davanti la discoteca Toy Room in via degli Avignonesi, nei pressi di piazza Barberini. In quell'occasione lanciò un palo di metallo verso alcuni fan, che avrebbero chiesto foto e autografi con il loro idolo, richieste evidentemente non apprezzate dal ragazzo che ha scatenato il panico in meno di una manciata di secondi, colpendo alla cieca chiunque si trovasse di fronte a lui. Un ragazzo ha immortalato la scena in un video e per questo sarebbe stato picchiato e malmenato dal cantante e alcuni amici, che gli hanno rotto la mandibola. Il giovane, che ha riportato l'infrazione e l'indebolimento permanente della mandibola, ha deciso però di denunciarlo, e ... Leggi su howtodofor (Di martedì 9 febbraio 2021) Violenza privata e lesioni personali aggravate. Queste le accuse nei confronti del, che nell'aprile del 2019 diede in escandescenze davanti la discoteca Toy Room in via degli Avignonesi, nei pressi di piazza Barberini. In quell'occasione lanciò un palo di metallo verso alcuni fan, che avrebbero chiesto foto e autografi con il loro idolo, richieste evidentemente non apprezzate dal ragazzo che ha scatenato il panico in meno di una manciata di secondi, colpendo alla cieca chiunque si trovasse di fronte a lui. Un ragazzo ha immortalato la scena in un video e per questo sarebbe stato picchiato e malmenato dale alcuni amici, che gli hannola. Il giovane, che ha riportato l'infrazione e l'indebolimento permanente della, ha deciso però di denunciarlo, e ...

Italia_Notizie : Morto il padre di Povia, il dolore del cantante: “Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna… - Makkoxnonfarlo : ma come, e #achillelauro ?? proprio pochi giorni fa leggevo banalissimi tweet che dicevano che il “cantante” grazi… - albertolombar20 : RT @VanityFairIt: Il cantante ha dato l'estremo saluto a suo papà: «Non ti dico “Riposa in pace”, perché dicevi che nella vita eterna non c… - VanityFairIt : Il cantante ha dato l'estremo saluto a suo papà: «Non ti dico “Riposa in pace”, perché dicevi che nella vita eterna… - leggoit : Piera, cantante neomelodica uccisa dal marito. Il papà: «Mia figlia restava in quella casa per i bambini» -