Isi Garfagnana | in dotazione la nuova pedana sensoriale

La Nazione

Si sono concluse con la giornata di lunedì 25 gennaio le iscrizioni alle scuole superiori per l'anno scolastico 2021/2022, registrando per l'il record degli ultimi anni. Nell'Istituto Superiore, infatti, con sede a Castelnuovo, si contano ben 193 ragazzi che hanno scelto le scuole dell'per il loro futuro ...... il 9 febbraio è prevista la conferenza online di presentazione del libro Senza salutare nessuno: un ritorno in Istria di Silvia Dai Pra' con l'autrice che incontrerà gli studenti dell'CASTELNUOVO. Crescono i numeri dell’Isi Garfagnana. Alla chiusura delle iscrizioni nelle complesso delle scuole superiori di Castelnuovo, si registra ancora un aumento. Infatti, dopo i più 21 iscritti ...All’Isi Garfagnana, per il prossimo anno, gli studenti saranno 193. Guidi: "Il nostro obiettivo è migliorare sempre l’offerta formativa" ...