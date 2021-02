Inter | Napoli e Porto in 8 giorni per Pirlo | la Juve ha svoltato davvero?

forumJuventus : TS: 'Dybala è tornato a fare quasi tutto l'allenamento con il gruppo ed è pronto al rientro. Oggi Pirlo decide se a… - ZZiliani : Sta giocando con molte assenze il #Napoli, ma lo hanno fatto anche club come il #Milan (con una rosa meno nutrita)… - abdulrasaq_k : RT @justeventsonlin: #SerieA - Results: Fiorentina 0-2 Inter Milan Juventus 2-0 Roma Atalanta 3-3 Torino AC Milan 4-0 Crotone Lazio 1-… - abdulrasaq_k : RT @justeventsonlin: #SerieA - Results: Fiorentina 0-2 Inter Milan Juventus 2-0 Roma Atalanta 3-3 Torino AC Milan 4-0 Crotone Lazio 1-… - Daniele20052013 : RT @Daniele20052013: Secondo voi quale sarà la finale di Coppa Italia? #Inter #Juventus #Atalanta #Napoli #Calcio #CoppaItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Napoli

... così come con ilin campionato e poi in Champions League con il Porto. Certamente, è una caratteristica che differenzia i bianconeri dall'in vista di questa sera e non è un fattore da ...Unica eccezione, proprio l'in campionato. Il ciclo, dopo questa sera, si chiuderà con le altrettanto delicate sfide ae Porto, tutti impegni che calibreranno il percorso della squadra ...Lascerà il Napoli a costo zero, come ha annunciato ufficialmente oggi il suo agente che nei prossimi mesi potrebbe offrirlo anche all'Inter ...“La Coppa che scotta”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione di oggi in merito a Juventus-Inter. Stadium. Si tratta della terza sfida in 23 giorni tra ...