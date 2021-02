Intelligenza artificiale, la Fondazione Cotec promuove un ciclo di incontri. Domani il primo workshop gratuito (Di martedì 9 febbraio 2021) Prende il via il ciclo di incontri “Intelligenza artificiale: opportunità e sfide per imparare a utilizzarla” sull’introduzione dell’Intelligenza artificiale nel contesto sociale ed economico del nostro Paese nell’ambito di un progetto voluto dalla Ministra dell’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione Paola Pisano, coordinato da Fondazione Cotec e realizzato con la partnership accademica dell’Università Roma Tre e il supporto del Dipartimento per la Trasformazione digitale nell’ambito dell’iniziativa Repubblica Digitale. Il progetto intitolato “Intelligenza artificiale: le grandi aspettative – comprendere e imparare a utilizzarla”, avviato lo scorso mese di dicembre, con il lancio del corso di formazione online ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 febbraio 2021) Prende il via ildi: opportunità e sfide per imparare a utilizzarla” sull’introduzione dell’nel contesto sociale ed economico del nostro Paese nell’ambito di un progetto voluto dalla Ministra dell’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione Paola Pisano, coordinato dae realizzato con la partnership accademica dell’Università Roma Tre e il supporto del Dipartimento per la Trasformazione digitale nell’ambito dell’iniziativa Repubblica Digitale. Il progetto intitolato “: le grandi aspettative – comprendere e imparare a utilizzarla”, avviato lo scorso mese di dicembre, con il lancio del corso di formazione online ...

