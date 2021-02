Innovazione per il Paese. I progetti di Leonardo per il Recovery plan spiegati da Profumo (Di martedì 9 febbraio 2021) Sanità digitale, città intelligenti e porti connessi. Tutto tramite intelligenza artificiale, sistemi satellitari, sensori e piattaforme di comando e controllo, in un turnover efficiente tra militare e civile. È il contributo che Leonardo offre al Paese per il rilancio economico, illustrato oggi alle commissioni Bilancio e Attività produttive della Camera dall’amministratore delegato Alessandro Profumo, audito nell’ambito dell’esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la proposta presentata dal governo al Parlamento a metà gennaio. IL RUOLO DI Leonardo Si tratta di progetti concreti, basati sull’esperienza e il know how che l’azienda ha maturato nel tempo e, in particolare, negli ultimi anni sulle nuove tecnologie. “Non sono progetti che avevamo nel piano operativo e ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021) Sanità digitale, città intelligenti e porti connessi. Tutto tramite intelligenza artificiale, sistemi satellitari, sensori e piattaforme di comando e controllo, in un turnover efficiente tra militare e civile. È il contributo cheoffre alper il rilancio economico, illustrato oggi alle commissioni Bilancio e Attività produttive della Camera dall’amministratore delegato Alessandro, audito nell’ambito dell’esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la proposta presentata dal governo al Parlamento a metà gennaio. IL RUOLO DISi tratta diconcreti, basati sull’esperienza e il know how che l’azienda ha maturato nel tempo e, in particolare, negli ultimi anni sulle nuove tecnologie. “Non sonoche avevamo nel piano operativo e ...

