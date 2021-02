Incidente nella notte nel casertano: auto si schianta contro il palo della segnaletica (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa perso il controllo della sua vettura ed è andato a schiantarsi contro un palo della segnaletica stradale. Paura questa notte a Trentola Ducenta per un automobilista che ha perso il controllo della sua macchina finendo la corsa, all’incrocio del ‘Banco di Napoli’, urtando contro un palo della segnaletica e distruggendo anche una pianta in due. Ancora presenti stamattina i segni dello schianto con alcuni pezzi di carrozzeria lasciati sul marciapiede. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite gravi ma solamente qualche escoriazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa perso illlosua vettura ed è andato arsiunstradale. Paura questaa Trentola Ducenta per unmobilista che ha perso illlosua macchina finendo la corsa, all’incrocio del ‘Banco di Napoli’, urtandoune distruggendo anche una pianta in due. Ancora presenti stamattina i segni dello schianto con alcuni pezzi di carrozzeria lasciati sul marciapiede. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite gravi ma solamente qualche escoriazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

