Inchiesta Covid | “agli atti nessun ordine scritto sulla riapertura Alzano”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Negliacquisiti finora dalla Procura di Bergamo, che indaga sulle presunte responsabilità nelle morti per-19 in provincia, non è stato trovato un solo attoche disponesse ladel Pronto soccorso dell’ospedale diLombardo, chiuso e poi riaperto dopo alcune ore per la scoperta di due casi di coronavirus il 23 febbraio dell’anno scorso. Lo riporta l’Ansa. L’– scrive l’agenzia – procede per epidemia colposa con l’aggravante “della morte di più persone” e quello sul Pronto soccorso dell’ospedale diè solo uno dei tre filoni dell’indagine del procuratore Antonio Chiappani e dell’aggiunto Maria Cristina Rota: gli altri riguardano la mancata applicazione della zona rossa ade Nembro e le morti nelle ...

EliseiNicole : Covid, sospeso medico negazionista sotto inchiesta altri due sanitari no vax - _Decio_ : RT @LorenzoTondi: Inchiesta esclusiva di La Stampa, così Mario Draghi sconfiggerà il COVID: - LorenzoTondi : Inchiesta esclusiva di La Stampa, così Mario Draghi sconfiggerà il COVID: - InFoDifesa : #Oms, chiusa l'inchiesta a Wuhan: 'Origine del virus animale, esclusa fuga da laboratorio' -… - tizianacairati : RT @MarcoIaria1: Seconda e ultima puntata dell'inchiesta sui fondi d'investimento e il calcio: perché il private equity è così interessato… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Covid

BergamoNews

Leggi anche La Iata: "Test a tutti i passeggeri per riaprire le frontiere", il giorno peggiore nei cieli italiani: 7 passeggeri a volo L'/ Il giorno in cui l'uomo ha smesso di volare ...... chiuso e poi riaperto dopo alcune ore per la scoperta di due casi diil 23 febbraio dell'anno scorso. In questo filone d'sono indagati anche Francesco Locati e Roberto Cosentina, dg ...In memoria di un eroe e a monito della tragedia che i silenzi, i ritardi e le menzogne della dittatura di Pechino hanno causato all’umanità. Un anno fa moriva Li Wenliang, il giovane medico che tentò ...Cosenza - 'Abbiamo chiarito l'estraneità totale che per realtà in parte si evinceva dalla lettura degli atti. Siamo fiduciosi. Credo che il generale non doveva essere coinvolto in questa vicenda'. Lo ...