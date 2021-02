Inaugurazione della prima metropolitana italiana (Di martedì 9 febbraio 2021) Esattamente 65 anni fa, il 9 febbraio del 1955 fu inaugurata la metropolitana di Roma. Non solo fu la prima e unica metropolitana di Roma, ma anche la prima in Italia. La Capitale scelse questa “via sotterranea”in un periodo di profonde trasformazioni e rilancio economico, inaugurando l’era underground a livello nazionale. La progettazione iniziò negli anni trenta durante il regime fascista. Il progetto prevedeva la realizzazione di un servizio di collegamento ferroviario rapido, tra la stazione Termini, centro della Capitale, e il nuovo quartiere residenziale, in seguito denominato EUR, che avrebbe dovuto ospitare l’Esposizione Universale del 1942. Quest’ultimo mai avvenuto, vista l’entrata in guerra dell’Italia. Stazione Termini- metroB -Photo Credits: il paese.orgDal progetto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Esattamente 65 anni fa, il 9 febbraio del 1955 fu inaugurata ladi Roma. Non solo fu lae unicadi Roma, ma anche lain Italia. La Capitale scelse questa “via sotterranea”in un periodo di profonde trasformazioni e rilancio economico, inaugurando l’era underground a livello nazionale. La progettazione iniziò negli anni trenta durante il regime fascista. Il progetto prevedeva la realizzazione di un servizio di collegamento ferroviario rapido, tra la stazione Termini, centroCapitale, e il nuovo quartiere residenziale, in seguito denominato EUR, che avrebbe dovuto ospitare l’Esposizione Universale del 1942. Quest’ultimo mai avvenuto, vista l’entrata in guerra dell’Italia. Stazione Termini- metroB -Photo Credits: il paese.orgDal progetto ...

