In Veneto 65 decessi da ieri. Nuova ordinanza in arrivo: al bar solo da seduti (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 65 i decessi di Coronavirus registrati in Veneto da ieri. Il totale sale così a 9.364. I nuovi contagi da ieri sono invece 701, per un totale di 317.979. Calano i ricoveri: le persone ricoverate con sintomi sono 1.590 (-46 da ieri) mentre nelle terapie intensive i malati sono 181 (-7). Scende anche il totale di persone attualmente positive, -600 a 26.330. Nel frattempo, come ha annunciato Luca Zaia in conferenza stampa, è in arrivo un'ordinanza con nuove regole per la consumazione nei bar. Nuova ordinanza sui consumi nei bar Stando a una Nuova ordinanza a partire da oggi e fino al 5 marzo in Veneto si potrà consumare al bar solo da ...

