In Myanmar si sono tenute nuove proteste contro il colpo di stato, nonostante i divieti imposti dall’esercito (Di martedì 9 febbraio 2021) In Myanmar sono continuate anche martedì le proteste di migliaia di persone contro il colpo di stato guidato dall’esercito, nonostante i militari avessero vietato i raduni con più di 5 persone nelle città di Yangon e Mandalay e avessero imposto Leggi su ilpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Incontinuate anche martedì ledi migliaia di personeildiguidatoi militari avessero vietato i raduni con più di 5 persone nelle città di Yangon e Mandalay e avessero imposto

windofrora : RT @ilpost: In Myanmar si sono tenute nuove proteste contro il colpo di stato, nonostante i divieti imposti dall’esercito - ricardoveliz3 : RT @ilpost: In Myanmar si sono tenute nuove proteste contro il colpo di stato, nonostante i divieti imposti dall’esercito - ilpost : In Myanmar si sono tenute nuove proteste contro il colpo di stato, nonostante i divieti imposti dall’esercito - MImproxyble : RT @massimobrugnone: ???? Sono i giovani il vero partito di Draghi; ???? Myanmar, non si fermano le proteste; ???? Quando a uccidere è il partner… - massimobrugnone : ???? Sono i giovani il vero partito di Draghi; ???? Myanmar, non si fermano le proteste; ???? Quando a uccidere è il part… -