In Campania i contagi nelle scuole allarmano De Luca, arriva la Dad (Di martedì 9 febbraio 2021) La situazione contagi in Campania non sembra dare tregua. Infatti è allarme per i contagi registrati nelle scuole della Regione. Un allarme che ha costretto alla riunione la cosiddetta Unità di Crisi della Regione. Ed il governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha già mostrato la sua preoccupazione, riportando in auge la discussa Didattica a distanza (Dad). Ecco cosa sta accadendo in Campania come si legge in una ultim'ora Ansa. Allarme contagi nelle scuole Campane, arrivano nuovi provvedimenti? Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parla di chiusura delle scuole. Lo ha fatto dopo l'impennata dei ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021) La situazioneinnon sembra dare tregua. Infatti è allarme per iregistratidella Regione. Un allarme che ha costretto alla riunione la cosiddetta Unità di Crisi della Regione. Ed il governatore della, Vincenzo Deha già mostrato la sua preoccupazione, riportando in auge la discussa Didattica a distanza (Dad). Ecco cosa sta accadendo income si legge in una ultim'ora Ansa. AllarmeCampane,no nuovi provvedimenti? Il governatore della Regione, Vincenzo De, parla di chiusura delle. Lo ha fatto dopo l'impennata dei ...

