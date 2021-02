Impennata di casi in Umbria, ospedali in allarme. In Italia 8 mila nuovi positivi (Di martedì 9 febbraio 2021) Preoccupa la situazione di nuovi contagi da Covid, gran parte della Regione è in fascia rossa. Cominciate da ieri in alcune Regioni le vaccinazioni degli over 80 Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 febbraio 2021) Preoccupa la situazione dicontagi da Covid, gran parte della Regione è in fascia rossa. Cominciate da ieri in alcune Regioni le vaccinazioni degli over 80

QdSit : Nel 2020 è stato registrato sul #web un’impennata dei casi di adescamento di #bambini, soprattutto fino a nove anni… - umanesimo : RT @NFinesso: @umanesimo A parte la variante varianti, a quanto ho capito in Portogallo il lockdown a Marzo è stato fatto subito prima che… - NFinesso : @umanesimo A parte la variante varianti, a quanto ho capito in Portogallo il lockdown a Marzo è stato fatto subito… - ildenaro_it : #Positivi del giorno a 1.189 (di cui 28 casi identificati da #test #antigenici #rapidi) su 9.555 #tamponi (di cui 5… - infoitinterno : Ultim’ora. Covid, impennata di casi e decessi, dichiarata “zona rossa” in Basso Molise, 27 comunità coinvolte -