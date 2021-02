Immunologa Viola, Anticorpi monoclonali” Non sono la salvezza, non vanno usati come terapia” (Di martedì 9 febbraio 2021) Alfie Borromeo “Gli Anticorpi monoclonali non rappresentano una via di salvezza contro Covid-19“. Antonella Viola, Immunologa dell’università di Padova, inizia così un post sul suo profilo Facebook. “Non rappresentano una via di salvezza contro Covid-19. sono un farmaco ancora da sperimentare, e dovrebbero essere utilizzati in trial clinici, randomizzati e controllati. Non sappiamo se effettivamente siano efficaci: i dati che abbiamo a disposizione sono ancora molto limitati, a fronte di un farmaco estremamente costoso e molto complesso da utilizzare”. “Non dobbiamo dare false comunicazioni”, ha detto: si tratta di un farmaco che “va sperimentato e in questo momento va usato in persone che abbiano il contagio da pochi giorni e siano a rischio di ... Leggi su improntaunika (Di martedì 9 febbraio 2021) Alfie Borromeo “Glinon rappresentano una via dicontro Covid-19“. Antonelladell’università di Padova, inizia così un post sul suo profilo Facebook. “Non rappresentano una via dicontro Covid-19.un farmaco ancora da sperimentare, e dovrebbero essere utilizzati in trial clinici, randomizzati e controllati. Non sappiamo se effettivamente siano efficaci: i dati che abbiamo a disposizioneancora molto limitati, a fronte di un farmaco estremamente costoso e molto complesso da utilizzare”. “Non dobbiamo dare false comunicazioni”, ha detto: si tratta di un farmaco che “va sperimentato e in questo momento va usato in persone che abbiano il contagio da pochi giorni e siano a rischio di ...

fattoquotidiano : “Rinuncerei del tutto al vaccino di #AstraZeneca”. Le parole della celebre immunologa Antonella Viola sono pietre [… - giuseppetp55 : Governo #Draghi al femminile,spero la Prof Antonella #Viola bella e brava immunologa,la Prof Barbara #Gallovotti bi… - politicaal2G : RT @Libero_official: L'immunologa #Viola si dice pronta a dare una mano a #Draghi nel suo governo. Ma la hanno chiamata? 'Non rispondo ai n… - Libero_official : L'immunologa #Viola si dice pronta a dare una mano a #Draghi nel suo governo. Ma la hanno chiamata? 'Non rispondo a… - Italia_Notizie : 'Non abbiamo vaccini per loro': l'allarme dell'immunologa su bimbi e adolescenti -