Ilicic genio e fantasia | nessuno crea più occasioni in Serie A – ANALISI TATTICA

(Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo un inizio di stagione estremamente difficoltoso,è tornato ai massimi livelli trascinando l’Atalanta con la suatività Senza più il Papu Gomez, andato a Siviglia, l’Atalanta si sta aggrappando quasi in toto allatività di. Lo sloveno è infatti l’elemento died estro tra le linee, colui che – con le sue qualità – rende più fluida e imprevedibile la manovra orobica. I numeri lo dimostrano con chiarezza. Con 5 assist, l’ex Fiorentina è uno dei massimi rifinitori del campionato nonostante il minutaggio non certo elevato (meno di 1000? disputati). Il dato che più esprime la sua immensa classe è quello degli Expected Assists (xA):ne effettua 0.63 ogni 90?, per distacco la cifra più alta del campionato. Se prendiamo in esame solo giocatori con ...

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Delè intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "L'avversaria più forte in questo momento è l'Atalanta, che in panchina l'altra sera aveva Pasalic,, Miranchuk e altri ancora che avrebbe fatto ...KOULIBALY 6e sregolatezza: si concede qualche amnesia, ma salva due gol fatti. DI LORENZO 6 ...6 Una ventina di minuti, ma di buona qualità.Dopo un inizio di stagione estremamente difficoltoso, Josip Ilicic è tornato ai massimi livelli trascinando l'Atalanta con la sua creatività ...