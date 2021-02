"Il vaccino Pfizer riduce carica virale e possibilità di contagiare": lo studio israeliano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Il vaccino Pfizer-BioNTech è in grado di ridurre la carica virale, che è il principale vettore dei contagi”: è questa l’evidenza emersa dai dati di un nuovo studio condotto in Israele. Secondo i risultati pubblicati ieri da MyHeritage nelle scorse ore e basati sui numeri raccolti da un laboratorio israeliano che effettua oltre 10mila test Covid-19 al giorno, a partire da metà gennaio la carica virale nei soggetti ultrasessantenni è risultata del 60% inferiore a quella della fascia d’età 40-59. Prima del 15 gennaio, data che coincide con l’avvenuta immunizzazione della maggior parte degli over 60, non vi erano differenze sostanziali. Il dato, avverte Times of Israel, è parziale perché MyHeritage ignora se le persone testate siano state vaccinate o ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) “Il-BioNTech è in grado di ridurre la, che è il principale vettore dei contagi”: è questa l’evidenza emersa dai dati di un nuovocondotto in Israele. Secondo i risultati pubblicati ieri da MyHeritage nelle scorse ore e basati sui numeri raccolti da un laboratorioche effettua oltre 10mila test Covid-19 al giorno, a partire da metà gennaio lanei soggetti ultrasessantenni è risultata del 60% inferiore a quella della fascia d’età 40-59. Prima del 15 gennaio, data che coincide con l’avvenuta immunizzazione della maggior parte degli over 60, non vi erano differenze sostanziali. Il dato, avverte Times of Israel, è parziale perché MyHeritage ignora se le persone testate siano state vaccinate o ...

Agenzia_Ansa : #Pfizer, da #vaccino anti-#Covid entrate per 15 miliardi di dollari. Uno dei più grandi 'successi' nella storia del… - mante : Vedo un lungo articolo sugli effetti collaterali della seconda dose del vaccino Pfizer (che sono modesti brevi ma m… - emergency_ong : Solo il 4% delle vaccinazioni eseguite nel mondo contro #Covid19 è avvenuto nei Paesi in via di sviluppo. @Pfizer… - googabri : RT @antonellaviol17: I dati preliminari ottenuti in Israele sono entusiasmanti. Nel gruppo di persone che ha già ricevuto la seconda dose d… - ZioKlint : RT @RTarpeia: @gzibordi @ZioKlint Chissà perché... -