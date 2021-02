Leggi su vanityfair

(Di martedì 9 febbraio 2021) Siete alle prese con un problema che vi fa dannare? Avete la sensazione di averle provate tutte, ma nulla sembra funzionare? Vi sentite sfiniti e il lavoro sembra irrisolvibile? Ecco, la soluzione potrebbe essere quella del cosiddetto teorema del maiale, su cui i due psicologi inglesi Pete Lindsay e Mark Bawde, hanno scritto un libro, Il teorema del maiale appunto (edizioni De Agostini, 176 pagine, 13,90 euro), appena uscito in libreria: «Il problema è che c’è spesso un “maiale” ricoperto di fango pronto a tirarci dentro il porcile assieme a lui affinché anche noi possiamo impantanarci nella melma e finire con l’essere sopraffatti e questo ci fa sentire bloccati. Ma, come diceva George Bernard Shaw: “Ho imparato tanto tempo fa a non fare la lotta con i maiali. Ti sporchi tutto e, in più, i maiali ci prendono gusto”». E così i due autori, esperti in coaching e consulenti per top manager, stilano nelle loro pagine una serie di consigli pratici per non rimanere incastrati. Prima di tutto, passo decisivo in qualunque processo di problem solving, bisogna mettere in campo la consapevolezza di dover modificare la cornice: è incredibile, ma si vedrà il quadro della situazione in modo diverso, così da poter avere un altro approccio nella soluzione.