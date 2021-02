Il sindacalista | “Nel Lazio liberi professionisti sanitari senza vaccino”

(Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – A dicembre, alcuni giorni prima del ‘Vaccine day‘ del 27 dicembre, Guido Coen Tirelli, segretario dell’Anaao Lazio, denunciava che in Regione non c’era ancora alcuna indicazione sulla gestione delle vaccinazioni anti-Covid e che si navigava a vista. A distanza di quasi due mesi e con una campagna partita col botto, almeno sul fronte dei numeri, ma presto sospesa o ridotta per mancanza di dosi, Tirelli solleva ancora diverse criticità, a partire dai liberi professionisti sanitari che non sono ancora stati vaccinati.

