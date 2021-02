Il silenzio di Salvini sui 422 migranti della Ocean Viking (Di martedì 9 febbraio 2021) Non lo sentite anche voi questo silenzio? La nave di soccorso “Ocean Viking” è sbarcata ormai da 24 ore al porto di Augusta (Siracusa) con a bordo 422 migranti e Matteo Salvini ancora non ha ancora postato, twittato, cinguettato, pubblicato, commentato, vomitato nulla. Niente, zero di zero. Neanche un piccolo posticino indignato con le facce di Conte e Lamorgese accostati agli scafisti, nemmeno un “Roba da matti”, un “Vergogna”, un “Condividi se sei indignato”. Sui social della “Bestia”, convertita sulla via dell’europeismo, tutto tace. Eppure quante cose avrebbe potuto dire su quel mezzo migliaio di disperati, tra cui minori, neonati, bambini piccoli, donne incinte e addirittura 49 positivi e in quarantena. Ma Salvini il “costruttore” oggi è un uomo maturo, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Non lo sentite anche voi questo? La nave di soccorso “” è sbarcata ormai da 24 ore al porto di Augusta (Siracusa) con a bordo 422e Matteoancora non ha ancora postato, twittato, cinguettato, pubblicato, commentato, vomitato nulla. Niente, zero di zero. Neanche un piccolo posticino indignato con le facce di Conte e Lamorgese accostati agli scafisti, nemmeno un “Roba da matti”, un “Vergogna”, un “Condividi se sei indignato”. Sui social“Bestia”, convertita sulla via dell’europeismo, tutto tace. Eppure quante cose avrebbe potuto dire su quel mezzo migliaio di disperati, tra cui minori, neonati, bambini piccoli, donne incinte e addirittura 49 positivi e in quarantena. Mail “costruttore” oggi è un uomo maturo, ...

