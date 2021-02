Il Piano vaccinale sarà nazionale. Il Ministero della Salute boccia quello elaborato da Bertolaso per la Lombardia. Il Cts non lo valuterà (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Piano vaccini “ha valenza nazionale” e dunque “ogni atto delle singole Regioni diretto a intervenire sulla materia può essere valutato dal ministro della Salute in ragione della necessità di azioni coordinate ed omogenee su tutto il territorio nazionale”. E’ quanto scrive il capo di gabinetto del Ministero della Salute in una lettera inviata al Cts in merito al Piano vaccinazioni della Lombardia, elaborato per conto della Regione dall’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso. Dallo stesso Ministero si sottolinea, inoltre, la necessità di un “raccordo” tra le iniziative delle Regioni con le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) Ilvaccini “ha valenza” e dunque “ogni atto delle singole Regioni diretto a intervenire sulla materia può essere valutato dal ministroin ragionenecessità di azioni coordinate ed omogenee su tutto il territorio”. E’ quanto scrive il capo di gabinetto delin una lettera inviata al Cts in merito alvaccinazioniper contoRegione dall’ex capoProtezione civile, Guido. Dallo stessosi sottolinea, inoltre, la necessità di un “raccordo” tra le iniziative delle Regioni con le ...

