Il piano Bertolaso sui vaccini? Non se ne parla. Lo stop della Salute (Di martedì 9 febbraio 2021) Il piano sui vaccini in Lombardia firmato da Guido Bertolaso? Meglio non parlarne, non per il momento almeno. L'altolà è arrivato nientedimeno che dal Ministero della Salute. Nero su bianco, in una nota inviata via mail al coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo. Il Cts nella riunione di oggi, inizio fissato per le 13, aveva in programma e all'ordine del giorno la valutazione della programmazione di Regione Lombardia per la vaccinazione per esprimere un parere "soprattutto sul fronte logistico gestionale del piano", risulta ad HuffPost. La richiesta era arrivata direttamente dal presidente Attilio Fontana e dalla sua vice e neoassessora al Welfare, Letizia Moratti, ma dal Ministero della Salute ...

