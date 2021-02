sportli26181512 : Il Pescara frena l'Empoli. Gran finale Monza, ora è a -4. Spal, che batosta: Il Pescara frena l'Empoli. Gran finale… - Gazzetta_it : #SerieB, il #Pescara frena la corsa della capolista #Empoli. E ora il #Monza è a -4 - sportli26181512 : #SerieB, l'Empoli frena nel testacoda e il Monza si avvicina: Solo un pari per la capolista col Pescara (2-2), ment… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara frena

La Gazzetta dello Sport

L'Empoli pareggia inaspettatamente in casa del, ultimo, e mantiene il primato pur vedendo le distanze con la seconda (il Monza) accorciate a - 4. Proprio i brianzoli di Brocchi approfittano ...Solo un pari per la capolista Empoli nel turno infrasettimanale valido per la 22ª giornata di Serie B. I toscani frenano in casa con il(2 - 2) e ne approfitta così il Monza di Mario Balotelli (entrato in campo nella ripresa), vittorioso a Vicenza e ora - 4 dalla capolista. Occasione sprecata invece per la Salernitana (2 - 2 ...Nel turno infrasettimanale di Serie B, l’Empoli non va oltre il pari in casa con il Pescara. Al Castellani, dopo il vantaggio ad inizio ripresa di Busellato, la capolista rimonta con Ricci (62’) e La ...I tempi non sono quindi brevi, servirà pazienza. Serie B: il Pescara frena l'Empoli, vince 2-0 il Monza e va a -4 dalla vetta. Ora LIVE Ascoli-Frosinone del 09/02/2021 alle 20:50 Si è aperta oggi la ...