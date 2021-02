Il Paradiso delle signore trama 10 febbraio: Ludovica e Marcello insospettiscono, Silvia vuole andar via (Di martedì 9 febbraio 2021) Mercoledì 10 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore. In tale occasione assisteremo all’episodio numero 83 il quale sarà caratterizzato da alcune prese di coscienza. Silvia, ad esempio, deciderà di andare via da Milano per un po’ di tempo. Vittorio e Beatrice saranno sempre più attratti, mentre Ludovica e Marcello cominceranno ad assumere un comportamento sospetto. Le ingerenze di Federico sul pensiero di Umberto diventeranno sempre più forti. trama 10 febbraio: Silvia vuole andare via La trama della puntata del 10 febbraio del Paradiso delle signore ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021) Mercoledì 10andrà in onda un nuovo appuntamento con Il. In tale occasione assisteremo all’episodio numero 83 il quale sarà caratterizzato da alcune prese di coscienza., ad esempio, deciderà die via da Milano per un po’ di tempo. Vittorio e Beatrice saranno sempre più attratti, mentrecominceranno ad assumere un comportamento sospetto. Le ingerenze di Federico sul pensiero di Umberto diventeranno sempre più forti.10e via Ladella puntata del 10del...

