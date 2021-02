Il Governo che verrà, tra competenza tecnica e visione politica (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo l’incarico conferito a Mario Draghi sono emersi, da subito, alcuni interrogativi. Governo tecnico? Governo misto, con tecnici e politici? O con tecnici di riferimento per le diverse componenti politiche? Crisi della politica e trionfo dei tecnici? L’incarico conferito ha richiamato una sorta di corrispondenza con quelli di Carlo Azeglio Ciampi nel 1993 e Mario Monti nel 2011. Nella considerazione che – seppur decisamente diverse erano le contingenze e, di conseguenza, le motivazioni che portarono alla formazione dei rispettivi governi e degli obiettivi da raggiungere - sia stato comune il denominatore: chiamati a risolvere gravi crisi politiche per riconosciute competenze tecniche e di prestigio internazionale. Sono interrogativi che accompagnano il dibattito pubblico di questi giorni e che fanno da sfondo alle stesse ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo l’incarico conferito a Mario Draghi sono emersi, da subito, alcuni interrogativi.tecnico?misto, con tecnici e politici? O con tecnici di riferimento per le diverse componenti politiche? Crisi dellae trionfo dei tecnici? L’incarico conferito ha richiamato una sorta di corrispondenza con quelli di Carlo Azeglio Ciampi nel 1993 e Mario Monti nel 2011. Nella considerazione che – seppur decisamente diverse erano le contingenze e, di conseguenza, le motivazioni che portarono alla formazione dei rispettivi governi e degli obiettivi da raggiungere - sia stato comune il denominatore: chiamati a risolvere gravi crisi politiche per riconosciute competenze tecniche e di prestigio internazionale. Sono interrogativi che accompagnano il dibattito pubblico di questi giorni e che fanno da sfondo alle stesse ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - ricpuglisi : I bonus vacanze per poi lamentarsi della gente che va in vacanza. Il bonus cashless per lamentarsi della gente che… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - NatalinaSeveri : Che Dire? ?????? - mariamacina : RT @NatMarmo: Conte, 'non voglio entrare nel Governo'. Cari amici, qui i casi sono 2: o Conte non c'arriva o crede che gli italiani siano… -