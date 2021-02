Il Giro d’Italia torna nel Sannio: manca solo l’ufficialità (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Giro d’Italia torna nel Sannio. L’edizione 2021 della corsa rosa, la numero 104, avrà in calendario una tappa che interesserà diversi comuni della Valle Telesina. Ieri è stato effettuato un sopralluogo degli organizzatori con i tecnici per valutare lo stato delle strade e la logistica, l’ufficialità sarebbe attesa già per le prossime ore. La tappa in questione dovrebbe partire da Foggia con arrivo a Guardia Sanframondi. Il percorso studiato coinvolgerebbe inoltre i comuni sanniti di Cusano Mutri, Cerreto Sannita e Castelvenere, con passaggio in Molise nel territorio di Cercemaggiore e l’ascesa di Bocca della Selva. Il Giro d’Italia manca nel Sannio dal 2018, quando si registrò la partenza dal ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ilnel. L’edizione 2021 della corsa rosa, la numero 104, avrà in calendario una tappa che interesserà diversi comuni della Valle Telesina. Ieri è stato effettuato un sopralluogo degli organizzatori con i tecnici per valutare lo stato delle strade e la logistica,sarebbe attesa già per le prossime ore. La tappa in questione dovrebbe partire da Foggia con arrivo a Guardia Sanframondi. Il percorso studiato coinvolgerebbe inoltre i comuni sanniti di Cusano Mutri, Cerreto Sannita e Castelvenere, con passaggio in Molise nel territorio di Cercemaggiore e l’ascesa di Bocca della Selva. Ilneldal 2018, quando si registrò la partenza dal ...

giroditalia : The Giro d'Italia 2021 will start from…. PIEMONTE! Did you guess the Grande Partenza? | Il Giro D'Italia 2021 parti… - NanniSofia1 : Non ci credo che li avete visti tutti! Il Giro d'Italia del gol di #SerieD, @Wesportsrls - morsodato1984 : @marcellogemmato @FratellidItalia alla Lucarelli farei il giro d'Italia a calci nella figa - salfasanop : Anche nel resto d'Italia. Cosa c'è di diverso in Lombardia? Poi vi lamentate se siete presi in giro. - lauvtaro : terzo derby d’italia nel giro di un mese, sto per uscire pazza -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Conte apre a Draghi: «Auspico governo politico». Sì di Berlusconi. Consultazioni, si chiude sabato e ... Il Sole 24 ORE