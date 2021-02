Il furto in mezzo al traffico è da film, ma per i ladri non finisce bene – Video (Di martedì 9 febbraio 2021) Prima individuano l‘auto giusta da svaligiare, poi le si affiancano in mezzo al traffico. Quando è ferma, un uomo scende dal sedile posteriore della propria macchina e in pochi secondi sfonda il vetro del bagagliaio, porta via un borsone e risale in auto, fuggendo via col complice. È successo a San Francisco, in California. Ma per i ladri il furto da film non è filato liscio: non hanno fatto i conti con la presenza di una Tesla, che ha registrato il tutto grazie alle proprie telecamere. Ora le autorità locali sono sulle tracce dei responsabili del furto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Prima individuano l‘auto giusta da svaligiare, poi le si affiancano inal. Quando è ferma, un uomo scende dal sedile posteriore della propria macchina e in pochi secondi sfonda il vetro del bagagliaio, porta via un borsone e risale in auto, fuggendo via col complice. È successo a San Francisco, in California. Ma per iildanon è filato liscio: non hanno fatto i conti con la presenza di una Tesla, che ha registrato il tutto grazie alle proprie telecamere. Ora le autorità locali sono sulle tracce dei responsabili del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

