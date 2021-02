Il fratello di Dayane Mello al GF Vip. La sera prima ha dato forfait alla d’Urso: “Ci ha detto no perché non se la sente di apparire in tv” (Di martedì 9 febbraio 2021) Non solo Francesco Baccini, il team di autori di Alfonso Signorini ha scippato a Barbara d’Urso anche l’esclusiva di Juliano Mello, fratello di Dayane Mello, che domenica sera sarebbe dovuto essere ospite in collegamento a Live Non è la d’Urso. Francesco Baccini e Juliano Mello, infatti, nonostante fossero stati annunciati fra gli ospiti della puntata, all’ultimo si sono tirati indietro. Il primo – come sottolineato da Barbara d’Urso – perché avrebbe avuto “una cosa che avremmo capito nei prossimi giorni”: “Voglio spiegare bene al pubblico che ci segue che noi avevamo annunciato che ci sarebbe stato Francesco Baccini e siccome noi annunciamo gli ospiti solo ed unicamente dopo aver avuto la conferma scritta dal ... Leggi su biccy (Di martedì 9 febbraio 2021) Non solo Francesco Baccini, il team di autori di Alfonso Signorini ha scippato a Barbaraanche l’esclusiva di Julianodi, che domenicasarebbe dovuto essere ospite in collegamento a Live Non è la. Francesco Baccini e Juliano, infatti, nonostante fossero stati annunciati fra gli ospiti della puntata, all’ultimo si sono tirati indietro. Il primo – come sottolineato da Barbaraavrebbe avuto “una cosa che avremmo capito nei prossimi giorni”: “Voglio spiegare bene al pubblico che ci segue che noi avevamo annunciato che ci sarebbe stato Francesco Baccini e siccome noi annunciamo gli ospiti solo ed unicamente dopo aver avuto la conferma scritta dal ...

trash_italiano : Prima Baccini, ora il fratello di Dayane. Praticamente quelli del #GFVIP hanno preso la scaletta di #noneladurso. - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - trash_italiano : Mi dispiace per Dayane e per la perdita di suo fratello Lucas, di soli 27 anni ?? Spero che il #GFVIP abbia l'accor… - anjosingular_ : RT @SGOwnsMySoul: Rosalinda con mille dubbi e mille paure su quello che sarà il suo futuro fuori e il suo primo pensiero è andare a vivere… - Kotchoko : RT @SGOwnsMySoul: Rosalinda con mille dubbi e mille paure su quello che sarà il suo futuro fuori e il suo primo pensiero è andare a vivere… -