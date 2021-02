Il Duomo di Milano riapre alle visite al pubblico (Di martedì 9 febbraio 2021) , insieme al Cenacolo di Leonardo Da Vinci. Tutte le informazioni utili. Con la zona gialla estesa a gran parte d’Italia, riaprono moltissimi musei, monumenti e luoghi della cultura, sebbene ancora solo nei giorni feriali. Finalmente, nell’assillo di questa pandemia che non vuole lasciarci, possiamo trovare un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 febbraio 2021) , insieme al Cenacolo di Leonardo Da Vinci. Tutte le informazioni utili. Con la zona gialla estesa a gran parte d’Italia, riaprono moltissimi musei, monumenti e luoghi della cultura, sebbene ancora solo nei giorni feriali. Finalmente, nell’assillo di questa pandemia che non vuole lasciarci, possiamo trovare un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

