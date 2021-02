Il diritto alle informazioni sullo stato ambientale è una legge europea. Ma molti se ne dimenticano (Di martedì 9 febbraio 2021) Le informazioni sullo stato dell’ambiente in cui viviamo non possono essere tenute segrete ma, di regola, devono subito essere fornite a chiunque ne faccia richiesta senza trincerarsi dietro giustificazioni burocratiche e “segreti interni”. Questo semplice principio di civiltà è valido in tutta l’Unione europea sin dal 2003 (direttiva n. 4) il cui articolo 3 dispone che “gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse”. Eppure ancora oggi, nonostante la legge sia chiarissima, molte pubbliche amministrazioni se ne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Ledell’ambiente in cui viviamo non possono essere tenute segrete ma, di regola, devono subito essere fornite a chiunque ne faccia richiesta senza trincerarsi dietro giustificazioni burocratiche e “segreti interni”. Questo semplice principio di civiltà è valido in tutta l’Unionesin dal 2003 (direttiva n. 4) il cui articolo 3 dispone che “gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l’informazionedetenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse”. Eppure ancora oggi, nonostante lasia chiarissima, molte pubbliche amministrazioni se ne ...

