Il Covid è arrivato in tutto il mondo? Per 14 paesi non è mai esistito (Di martedì 9 febbraio 2021) I casi di Covid si sono verificati in tutto il mondo… o quasi. In 14 paesi, fisicamente o per decreto politico, il Covid non è mai arrivato. Ormai giornalmente arrivano notizie, del nostro paese ed in tutto il mondo, del continuo sali e scendi di contagi che il Covid ha portato. Eppure secondo una ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità vi sarebbero 14 paesi, tra i quali molte isole, dove la pandemia non è mai arrivata e non vi sono mai stati contagi… o per lo meno, non sono mai stati verificati per ordine del governo locale. Tra i paesi veri e propri troviamo la Corea Del Nord ed il Turkmenistan, due stati dittatoriali per i quali la comunità scientifica ha espresso dubbi ...

