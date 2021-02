Il Corriere: allarme esterni per l’Atalanta, forse contro il Napoli con la difesa a quattro (Di martedì 9 febbraio 2021) Se il Napoli ha sperimentato la difesa a tre per la gara d’andata contro l’Atalanta, Gasperini potrebbe varare l’inedita difesa a quattro per il ritorno contro gli uomini di Gattuso. Lo scrive il Corriere di Bergamo. C’è ancora un allarme esterni per l’Atalanta. (…) Hateboer, Maehle e Sutalo si sono allenati a parte: sono i calciatori che potrebbero prendere il posto da esterno destro, occupato da Gosens durante la partita contro il Torino. (…) I nerazzurri saranno costretti a fare di necessità virtù sulla corsia (come un anno fa contro la Spal, quando Reca sorprese Djimsiti e confezionò un assist facile facile per Petagna). Così, visto che Toloi non ha dato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Se ilha sperimentato laa tre per la gara d’andata, Gasperini potrebbe varare l’ineditaper il ritornogli uomini di Gattuso. Lo scrive ildi Bergamo. C’è ancora unper. (…) Hateboer, Maehle e Sutalo si sono allenati a parte: sono i calciatori che potrebbero prendere il posto da esterno destro, occupato da Gosens durante la partitail Torino. (…) I nerazzurri saranno costretti a fare di necessità virtù sulla corsia (come un anno fala Spal, quando Reca sorprese Djimsiti e confezionò un assist facile facile per Petagna). Così, visto che Toloi non ha dato ...

