Il coronavirus mutato accende focolai nelle Marche, ma Acquaroli non vuole micro zone rosse o arancioni (Di martedì 9 febbraio 2021) ANCONA - La locomotiva dell' epidemia nelle Marche , ruolo assolto nella prima ondata di primavera dal territorio più a nord, con i cluster della provincia di Pesaro Urbino, traina adesso con un ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 9 febbraio 2021) ANCONA - La locomotiva dell' epidemia, ruolo assolto nella prima ondata di primavera dal territorio più a nord, con i cluster della provincia di Pesaro Urbino, traina adesso con un ...

salfasanop : 'Nessuno di noi poteva prevedere che il coronavirus sarebbe mutato'. Questa è Dido Harding, a capo dell'Istituto N… - pieroscoglio : Gli esperti hanno certificato che da quando circola in Italia il #coronavirus è mutato per circa dieci volte. Si po… - Damianodanny1 : FINE VIRUS MAI – LA VARIANTE INGLESE DEL CORONAVIRUS STA MUTANDO ANCORA! GLI SCIENZIATI IN GRAN BRETAGNA LANCIANO L… -