Il Commissario Ricciardi | Serena Iansiti | “Con Guanciale ottima intesa”

Raicomspa : Buon ascolto del brano 'Lidia tango' dalla colonna sonora de #IlCommissarioRicciardi con @LinoGuanciale, musiche di… - RaiPremium : Domani alle 21.20 'IL COMMISSARIO RICCIARDI' la seconda puntata | con #Linoguanciale @LinoGuanciale #SerenaIansiti… - tiziana_oggiano : RT @AlbertoFuschi: Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale vince la serata degli #ascoltitv con 5 milioni e mezzo di telespettatori e i… - MMastrantuono : RT @bubinoblog: IL COMMISSARIO RICCIARDI: IL SUCCESSO DELLA FICTION CHE EDUCA AI BUONI SENTIMENTI - rebeka4711 : #ascoltitv Lo dico : il Commissario Ricciardi mi fa lo stesso effetto di Montalbano : PROFONDO SONNO. -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi

La terza parte della fiction " Il", diretta da Alessandro D'Alatri con Lino Guanciale, andata in onda in prima serata su Rai1 lunedì 8 febbraio 2021, ha conquistato 5.521.000 telespettatori pari al 22.9% di ...Ilcontro Grande Fratello Vip 2020 : chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 8 febbraio 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata dei ...Non c'è storia con le fiction Rai. Si conferma ancora una volta il successo delle produzioni in onda su Rai 1: "Il Commissario Ricciardi" ...Ascolti tv 8 febbraio, ottimo Il commissario Ricciardi ma anche il Gfvip: podcast. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!