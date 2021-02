Il Commissario Ricciardi | Ascolti TV 8 febbraio 2021 | la terza puntata vince con 5 milioni e mezzo di telespettatori

Raicomspa : Buon ascolto del brano 'Lidia tango' dalla colonna sonora de #IlCommissarioRicciardi con @LinoGuanciale, musiche di… - RaiPremium : Domani alle 21.20 'IL COMMISSARIO RICCIARDI' la seconda puntata | con #Linoguanciale @LinoGuanciale #SerenaIansiti… - indovinachixx : RT @edoardotwitta: BOTTO del #gfvip che sfiora i 4 milioni con 3.7 mln e 21.2% di share (record stagionale) ???? commissario ricciardi vince… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: #GFVIP sale al 21,2%, #IlCommissarioRicciardi cala al 22,9% > - robertafatta1 : RT @edoardotwitta: BOTTO del #gfvip che sfiora i 4 milioni con 3.7 mln e 21.2% di share (record stagionale) ???? commissario ricciardi vince… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi

Ascolti tv, 8 febbraio 2021: i dati auditel di ieri sera de Ile del GF Vip Nuova sfida in ascolti tra il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, e la fiction Il, con protagonista Lino Guanciale nella serata ...Anticipazioni Il, riassunto terza puntata: replica e dove vedere gli episodi Continuano le avvincenti avventure de Il, in onda ogni lunedì su Rai 1 alle 21:25 circa. L'aria ...L'attrice campana ha raccontato del rapporto che si è venuto a creare sul set con tutti i colleghi e, in particolare, con il protagonista, Lino Guanciale, con il quale ha costruito un bel rapporto pro ...Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri, lunedì 8 febbraio, caratterizzata in prime time dalla nuova sfida tra Il Commissario Ricciardi e Il Grande Fratello Vip ...