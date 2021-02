Il Commissario Ricciardi 2 già in lavorazione? Enrico Ianniello | “Si parla di realizzare altre puntate”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Mentre la fiction Rai arriva al giro di boa, c’è già chi pensa a Il2. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, la storia segue le vicende di Luigi Alfredo, unnella Napoli fascista degli anni Trenta che custodisce un terribile segreto ereditato dalla madre, che chiama il Fatto; è in grado di percepire gli spiriti delle vittime di morte violenta e sentirne le loro ultime parole. Per questo motivo allontana da sé chiunque tenti di avvicinarsi. A parte il brigadiere Maione, l’unico a conoscenza di questo suo dono, sono pochi gli affetti nella vita di: c’è donna Rosa, una tata che si occupa di lui fin da bambino e il medico legale Bruno Modo, antifascista convinto. La vita sentimentale delè divisa tra due donne: la ...

Il Commissario Ricciardi. St 1 Ep 3 - Il posto di ognuno. Mentre Ricciardi ed Enrica sembrano finalmente avvicinarsi, la duchessa di Camparino, donna bella quanto chiacchierata in città, viene trovata ... Lunedì 15 febbraio andrà in onda una nuova puntata de Il Commissario Ricciardi: ecco tutte le anticipazioni Il Commissario Ricciardi è una serie televisiva ed è ispirata dall'omonima serie di romanzi di Maurizio de Giovanni. La serie è prodotta da Rai ...