Il Cantante Mascherato UK: Gabrielle si è sentita male dentro la maschera di Arlecchino (Di martedì 9 febbraio 2021) Se a Il Cantante mascherato i Ricchi e Poveri si sono sentiti male nel Baby Alieno, nella versione UK del celebre show è successa una cosa simile a Gabrielle, che si nascondeva dentro Arlecchino. La Cantante di Out Of Reach in un'intervista rilasciata al The Mirror ha dichiarato di aver avuto diversi attacchi di panico che l'hanno portata a pensare di abbandonare. A differenza del gruppo italiano, Gabrielle ha resistito fino a che non è stata smascherata. "Ho avuto dei malori. Mi sono davvero spaventata. La maschera è pesante: niente ti prepara a quello che può succederti in quei casi. Ho avuto degli attacchi di panico. Faceva così caldo. Non mi ero resa conto di avere paura degli spazi chiusi finché ..."

