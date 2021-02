"Ibra rinnova? Dipende...". Paolo Maldini sibillino e sorprendente: il futuro al Milan non è scontato (Di martedì 9 febbraio 2021) Il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan? È sibillino, Paolo Maldini, sulla questione rinnovo. Intervistato a Bein Sports, il dirigente rossonero ricorda di aver provato a riportare lo svedese a Milanello già nel 2018, appena arrivato con Leonardo nel club. "Ma aveva un contratto in essere con i LA Galaxy. Quando è arrivato abbiamo provato a proporgli un contratto più lungo rispetto ai sei mesi per cui ha firmato, ma lui voleva vedere quale sarebbe stata la risposta del suo fisico al ritorno di un campionato professionistico di così alto livello. Rinnovo? Ci ha detto che Dipenderà dal suo corpo. Ma se continua così non vedo perché non possa essere ancora con noi l'anno prossimo". A giudicare dal rendimento in campo (14 gol in sole 11 partite, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Ildi Zlatanhimovic al? È, sulla questione rinnovo. Intervistato a Bein Sports, il dirigente rossonero ricorda di aver provato a riportare lo svedese aello già nel 2018, appena arrivato con Leonardo nel club. "Ma aveva un contratto in essere con i LA Galaxy. Quando è arrivato abbiamo provato a proporgli un contratto più lungo rispetto ai sei mesi per cui ha firmato, ma lui voleva vedere quale sarebbe stata la risposta del suo fisico al ritorno di un campionato professionistico di così alto livello. Rinnovo? Ci ha detto cherà dal suo corpo. Ma se continua così non vedo perché non possa essere ancora con noi l'anno prossimo". A giudicare dal rendimento in campo (14 gol in sole 11 partite, ...

