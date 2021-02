I ribelli M5s lanciano il V - Day contro il governo Draghi (Di martedì 9 febbraio 2021) Stasera l'incontro su Zoom. L'evento è stato organizzato dal 'facilitatore' salernitano Luca Di Giuseppe. La senatrice Barbara Lezzi è al momento l'unica big ad aver confermato l'adesione: 'Non ... Leggi su today (Di martedì 9 febbraio 2021) Stasera l'insu Zoom. L'evento è stato organizzato dal 'facilitatore' salernitano Luca Di Giuseppe. La senatrice Barbara Lezzi è al momento l'unica big ad aver confermato l'adesione: 'Non ...

