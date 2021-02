I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 9 febbraio (Di martedì 9 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 10.630 nuovi casi positivi da coronavirus e 422 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.655 (15 in meno di ieri), di cui 2.143 nei reparti di terapia intensiva Leggi su ilpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 10.630 nuovi casi positivi dae 422 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.655 (15 in meno di ieri), di cui 2.143 nei reparti di terapia intensiva

