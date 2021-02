Huawei | il CEO Zhengfei non pensa che Biden toglierà le sanzioni USA

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il CEO e fondatore di, Ren, nonche l’amministrazionerimuoverà lesul gigante cinese della telefonia e delle telecomunicazioni. In vigore dal 2019, e rafforzate lo scorso anno, lehanno pesantemente colpito, le cui vendite di smartphone sono diminuite del 22% nel 2020 e il cui marchio è uscito dai primi cinque brand globali per la prima volta in sei anni, secondo i dati di Canalys. Renha detto che è “molto improbabile” chevenga rimossa dalla Entity List, la lista nera del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. “Non dico che sia impossibile, ma è estremamente improbabile. Fondamentalmente non lo consideriamo una possibilità“, ha aggiunto, ...

Ildisi è auspicato che Biden prenda in considerazione la questione, anche perchè le sanzioni colpiscono anche produttori statunitensi di chip statunitensi e altri fornitori. L'...È il fondatore edi, Ren Zhengfei, che in queste ore si sta muovendo per ripristinare le relazioni fra la Casa Bianca e il gigante tecnologico cinese. Parlando ai media internazionali per ...Huawei è stata toccata duramente dal divieto imposto dagli Stati Uniti, una situazione critica che ha messo a dura prova il business dell'azienda che ora è alla ricerca di una soluzione. Per la prima ...Ren Zhengfei, CEO di Huawei, vorrebbe ricevere una telefonata da Joe Biden, presidente degli USA, per alleggerire le restrizioni di Trump ...