Highlights e gol Manchester United-West Ham 1-0: FA Cup 2020/2021 (VIDEO)

Gli Highlights e gol di Manchester United-West Ham 1-0, match degli ottavi di finale di FA Cup. Ritmi bassi, poche occasioni e scarse emozioni nel corso dei 90'. La partita si trascina ai supplementari. E al 7' del primo tempo supplementare è McTominay a sbloccare e decidere la qualificazione con un mancino dal limite dell'area che coglie di sorpresa e controtempo Fabianski che non può nulla per evitare il definitivo 1-0 dei red devils. SportFace.

