Herpes zoster, complicanze per 1 over 50 su 3: in arrivo nuovo vaccino (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) – Un dolore profondo che può trasformarsi in una condizione invalidante e mettere a repentaglio la qualità della vita. E’ l’Herpers zoster “che ogni anno colpisce circa 150mila italiani, una malattia infettiva causata dalla riattivazione dello stesso virus che causa la varicella. In fase adulta può riattivarsi, lo conosciamo anche come ‘fuoco di Sant’Antonio’, determinando un quadro acuto negli over 50 che nel 30% dei casi può avere delle complicazioni con una nevralgia estremamente invalidante in grado di modificare la vita nell’anziano”. A fare il punto per l’Adnkronos Salute è Sandro Giuffrida, direttore dell’Unità operativa complessa di Igiene e Sanità pubblica dell’Asp di Reggio Calabria. “Quando l’anziano è colpito da un episodio di Herpes zoster – spiega Giuffrida – gli oppiodi e gli antidepressivi ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) – Un dolore profondo che può trasformarsi in una condizione invalidante e mettere a repentaglio la qualità della vita. E’ l’Herpers“che ogni anno colpisce circa 150mila italiani, una malattia infettiva causata dalla riattivazione dello stesso virus che causa la varicella. In fase adulta può riattivarsi, lo conosciamo anche come ‘fuoco di Sant’Antonio’, determinando un quadro acuto negli50 che nel 30% dei casi può avere delle complicazioni con una nevralgia estremamente invalidante in grado di modificare la vita nell’anziano”. A fare il punto per l’Adnkronos Salute è Sandro Giuffrida, direttore dell’Unità operativa complessa di Igiene e Sanità pubblica dell’Asp di Reggio Calabria. “Quando l’anziano è colpito da un episodio di– spiega Giuffrida – gli oppiodi e gli antidepressivi ...

