Harry e Meghan, sorpresa reale: studenti a bocca aperta durante la lezione online (Di martedì 9 febbraio 2021) Una classe di studenti è rimasta sorpresa quando Meghan Markle e il Principe Harry si sono uniti alla loro lezione di poesia online. La coppia reale ha lasciato gli studenti a bocca aperta. La coppia è stata invitata come ospite d’eccezione ad un evento telematico organizzato dal gruppo di poesia “Get Lit” in onore del Black History Month. Meghan ha anche condiviso alcuni dei suoi versi preferiti con gli aspiranti poeti, e il Principe Harry ha espresso un notevole interesse per questa forma d’arte. In una screen condivisa dal gruppo Get Lit su Instagram si vedono il Duca e la moglie sorridenti mentre si presentano alla classe. Insieme all foto hanno scritto: “Abbiamo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 9 febbraio 2021) Una classe diè rimastaquandoMarkle e il Principesi sono uniti alla lorodi poesia. La coppiaha lasciato gli. La coppia è stata invitata come ospite d’eccezione ad un evento telematico organizzato dal gruppo di poesia “Get Lit” in onore del Black History Month.ha anche condiviso alcuni dei suoi versi preferiti con gli aspiranti poeti, e il Principeha espresso un notevole interesse per questa forma d’arte. In una screen condivisa dal gruppo Get Lit su Instagram si vedono il Duca e la moglie sorridenti mentre si presentano alla classe. Insieme all foto hanno scritto: “Abbiamo ...

