Hamilton ' tradisce' la Mercedes | beccato a bordo di una Porsche elettrica

Gazzetta_it : #F1 #Hamilton tradisce la #Mercedes: beccato a bordo di una #Porsche #Taycan elettrica -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton tradisce

La Gazzetta dello Sport

FEDIFRAGO ?è stato infatti 'pizzicato' per le strade di Beverly Hills (California) alla guida della Porsche a emissioni zero, prima vettura full - electric della Casa di Zuffenhausen, ...Rinnovo: l'ammissione A tradire fiducia sono proprio le parole di Lewis, che nella lunga intervista rilasciata al settimanale 'Sportweek' ha confermato come il suo obiettivo sia l'...