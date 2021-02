Gyasi | “Italiano è stato fondamentale per me Dopo la promozione | lavoriamo per il secondo miracolo”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Emmanuel, attaccante dello Spezia,autore di una stagione sopra le righe, così come la squadra spezzina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Diversi i temi toccati dall’attaccante ghanese, dall’allenatore Vincenzo: “Èper me. Ti insegna, ti aiuta ed è pure simpatico.per ilquello dello scorso anno con la. Sputiamo sangue, come diceva Dan Peterson”, al suo arrivo allo Spezia: “Sono arrivato con Ricci e Fusco, Marino mi ha voluto tenere poi Angelozzi ehanno fatto il resto e ho rinnovato fino al 2023”. Quanto alla scelta della Nazionale: “Ho scelto quella ghanese, lo devo ai miei genitori. Spero che arrivi il momento della ...

Spezia_1906 : ?? La voglia di migliorarsi ancora ???? In attesa della chiamata in Nazionale ???????? Intanto si gode la sua Carolina… - Dalla_SerieA : Sassuolo-Spezia 1-2: decidono il gol di Erlic e Gyasi - - Claudiobiankini : RT @Edorsi53: @Claudiobiankini È una signora squadra, ben guidata da #Italiano. Segnalo ancora una volta l'ex granata #Gyasi, un attaccante… - Edorsi53 : @Claudiobiankini È una signora squadra, ben guidata da #Italiano. Segnalo ancora una volta l'ex granata #Gyasi, un… - sportli26181512 : Colpo grosso Spezia: Erlic e Gyasi piegano il Sassuolo: Colpo grosso Spezia: Erlic e Gyasi piegano il Sassuolo Tre… -

La formazione diespugna il Mapei Stadium, imponendosi per 2 - 1 in rimonta e ... E nella ripresa, sempre da azione d'angolo,devia da pochi passi un altro colpo di testa di ...Si poteva forse fare meglio su Ismajli, che col suo stacco ha messo in condizionedi segnare ... Così anziché ringraziare De Zerbi eper lo spettacolo andato in scena al Mapei Stadium ...MILANO – Fra quattro giorni il Milan riprenderà il proprio cammino in campionato, andando a sfidare lo Spezia di Vincenzo Italiano nel ventiduesimo turno di Serie A. La squadra ligure viene da una pes ...hissà se qualcuno nel Toro si era accorto delle sue qualità? Già perchè il giocatore che in questa prima parte di campionato ha incantato nello Spezia arriva proprio ...