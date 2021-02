Grinta | carisma | gol a raffica | Ibrahimovic oro del Milan | Serie A News

(Di martedì 9 febbraio 2021) Zlatan, fenomeno di tecnica e di cervello: a 39 anni l'attaccante delsembra un ragazzino. Con, per ora, la media gol migliore in, gol aoro delPianeta

Talento e fatica. Testa e cuore. Nervi e passione. Soprattutto, una infinita voglia di vincere, nata come una storia di riscatto, una scalata sociale, e trasformata con il tempo in una delle più grandi carriere del calcio mondiale. Zlatan Ibrahimovic, fenomeno di tecnica e di cervello: a 39 anni l'attaccante del Milan sembra un ragazzino. Con, per ora, la media gol migliore in Serie A ...