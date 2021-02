Curry_StephW : #Grillo tenta di sedare la rivolta anti- #Draghi del #M5S: 'L'ho incontrato ed è un grillino anche lui' - globalistIT : Draghi farà meglio a segnarsi tutte le cose che è diventato nelle ultime 24 ore - Tomerini63 : RT @AndreON57802640: Grillo che tenta di dettare le condizioni, fino a ieri gridava mai con il PD poi mai con Draghi, un comico che non ha… - grigio_il : RT @AndreON57802640: Grillo che tenta di dettare le condizioni, fino a ieri gridava mai con il PD poi mai con Draghi, un comico che non ha… - vitali_giuliano : RT @AndreON57802640: Grillo che tenta di dettare le condizioni, fino a ieri gridava mai con il PD poi mai con Draghi, un comico che non ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo tenta

"Ho detto a Draghi che la Lega che non deve entrarci" nel governo "perché la Lega non ha mai capito niente di ambiente, non sa nulla di ambiente" continua. "Lui - rivela -mi ha detto '...di trovare pace. E infatti il racconto di Crimi del confronto con Draghi parte dalle ... come chiesto da Beppe. Si dovrà cercare di convincere almeno una parte dei 40 senatori malpancisti ...Al via l’ultimo giorno di consultazioni con il secondo giro dei maggiori partiti. Mercoledì 10 febbraio il premier incaricato incontrerà le parti sociali, successivamente salirà al Colle per scioglier ...Emilio Carelli, uscito dai 5Stelle prima dell'incarico a Draghi: “M5s rovinato da parlamentari senza qualità. Nuovo Governo non accetterà condizioni Grillo” ...