Grande Fratello Vip, lo sfogo di Giulia Salemi: "C'è stato un condizionamento di massa nei miei confronti" (Di martedì 9 febbraio 2021) Giulia si sfoga con Pierpaolo dopo la diretta del Grande Fratello Vip rivelandogli di essere rimasta delusa da Stefania. Leggi su comingsoon (Di martedì 9 febbraio 2021)si sfoga con Pierpaolo dopo la diretta delVip rivelandogli di essere rimasta delusa da Stefania.

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - federico20056 : RT @Trafello2: Prima che finisce sto grande fratello viene pure il figlio di zenga e si fa la comunione: in diretta #gfvip #tzvip - shipstellari : RT @marilovesdemz: Stefania: “no ma la falsezza di questa casa guarda veramente non ha precedenti. io credo che nelle altre edizioni del gr… -