Grande Fratello Vip, l'infelice frase di Alfonso Signorini è la famosa goccia (Di martedì 9 febbraio 2021) La gravità di quello che succede dentro la Casa del Grande Fratello è direttamente proporzionale all'incapacità di Alfonso Signorini di gestire la situazione. Più le cose peggiorano, più lui va avanti "come se niente fosse", 'forte' di ascolti che così male non sono. Bastano? Secondo il direttore di Chi e i 'signori di Mediaset' evidentemente sì. È sufficiente non fare flop per andare in onda, purchessia? Questa settimana il reality ha definitivamente degenerato, con Alda D'Eusanio che ha mosso accuse gravissime contro il marito di Laura Pausini. Sono arrivate querele. Anche per la rete. Dare un microfono a qualcuno e 'offrirgli' la telecamera affinché possa parlare a milioni di persone è un atto di responsabilità. Ed è giusto che, soprattutto se si continuano a scegliere consapevolmente personaggi 'giusti' per creare ...

