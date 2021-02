Grande Fratello Vip, i nominati della puntata di lunedì 8 febbraio (video) (Di martedì 9 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 i nominati della puntata di lunedì 8 febbraio sono: Samantha, Zenga e Maria Teresa Ruta (video) Ieri, lunedì 8 febbraio 2021, è andato in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5. Era la puntata numero 36° e la tensione e l’ansia di uscire dalla casa per incontrare i propri cari è sempre più pressante. Tra i vari eventi della puntata di ieri, oltre all’incontro tra Dayane e suo Fratello Juliano, non sono mancate le nomination che decreteranno dei nomi che poi rischieranno di uscire nella puntata in onda venerdì. Ieri il processo delle ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 9 febbraio 2021)Vip 5 idisono: Samantha, Zenga e Maria Teresa Ruta () Ieri,2021, è andato in onda un nuovo appuntamento con ilVip 5. Era lanumero 36° e la tensione e l’ansia di uscire dalla casa per incontrare i propri cari è sempre più pressante. Tra i vari eventidi ieri, oltre all’incontro tra Dayane e suoJuliano, non sono mancate leon che decreteranno dei nomi che poi rischieranno di uscire nellain onda venerdì. Ieri il processo delle ...

